Тина Канделаки назвала секреты ухода за внешностью, которые не требуют финансовых затрат

Телезвезда уверена, что свежо выглядеть можно и без косметолога.

У известной теледивы Тины Канделаки спросили, как можно ухаживать за собой, когда нет возможности посетить косметолога. В ответ 45-летняя звезда заверила, что уход за собой — это вопрос не столько денег, сколько силы воли и желания.

«Ложиться спать до двенадцати — бесплатно. Гулять, а не смотреть сериалы — бесплатно. Делать самомассаж лица — бесплатно», — цитирует женщину журнал Grazia.

Еще одним важным фактором звезда называла правильную расстановку приоритетов.

«У меня были периоды в жизни, когда было очень мало денег. Приходилось выбирать — купить сейчас платье или крем. И я всегда выбирала крем: платья приходят и уходят, а вот наша кожа — то, что остается с нами навсегда», — рассказала Тина.

Также у ведущей спросили, как можно быстро вернуть себе свежий вид после тяжелой рабочей недели. Канделаки посоветовала простой способ, который практикует сама: хотя бы раз в неделю лечь спать в 9 вечера. Женщина уверяет, что на утро после раннего отхода ко сну качество кожи всегда приятно удивляет.

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