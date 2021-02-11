«Люблю постарше»: Илья Милохин описал Марию Погребняк, когда его спросили о возлюбленной

Известный блогер Илья Милохин привел на шоу «Модный приговор» Первого канала «переодеваться» девушек-близняшек. Он обвинил 18-летних красавиц в том, что они одеваются слишком по-молодежному и одинаково. Парень считает, что его подруги должны выглядеть более женственно и индивидуально.

Удивленные ведущие шоу попросили тогда тиктокера описать девушку своей мечты, ведь красотки выглядели вполне мило. В тот момент, когда юноша стал рассказывать, в объектив камеры попала его продюсер Мария Погребняк, которая сидела в зрительном зале. Удивительным образом описание Ильи полностью совпало с обликом Марии. В этот момент блондинка даже смущенно опустила глаза, видимо, догадавшись, что сильно напоминает возлюбленную мечту своего подопечного.

«Я однажды встретил такую девушку и после этого… Мой типаж — это обязательно светлые волосы, голубоглазая. Из таких глаз излучается такая энергия! Я понимаю, что я недостоин ее, вижу, что она замужем… Я просто люблю девушек постарше. Меня мотивирует только то, что я могу встретить такую же девушку, но моего уровня», — рассказал Милохин.

Надежда Бабкина сразу же обратила внимание, что Илья описывает Марию. Погребняк попыталась оправдаться и объяснила это тем, что он видит в ней человека, который заботится о нем, практически маму, которой у него не было.

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