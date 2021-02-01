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«Сэкономлю кучу денег на визажисте»: мать Бейонсе похвасталась макияжем от 9-летней внучки

Юная Блю Айви Картер сама сделала мейкап своей бабушке.

«Сэкономлю кучу денег на визажисте»: мать Бейонсе похвасталась макияжем от 9-летней внучки
С помощью своей звездной дочери Тина Лоусон стала модельером. Фото: globallookpress.com

Старшей дочери певицы Бейонсе недавно исполнилось 9 лет. Юная Блю Айви Картер, которую мама, несомненно, сделает звездой, уже проявляет способности к нанесению макияжа. На днях ее бабушка, 67-летняя Тина Лоусон похвасталась в Instagram, какой мейкап ей сделала драгоценная внучка.

«Ей всего 9 лет, вы представляете, как она сделает мне макияж в 15? — написала женщина. — Сэкономлю кучу денег на визажисте».

Подписчики звездной бабушки похвалили работу девочки. Она уж точно более удачная, чем «детский мейкап» от дочери Шарлиз Терон. Хотя, если кто-то удивляется таланту юной Блю, то стоит напомнить, что у малышки с ранних лет имеется собственный стилист.

Напомним, она — старшая дочь Бейонсе, рожденная в браке с популярным рэпером Jay-Z. В 2017 году у звездной пары родились еще двое близнецов — Руми и Сэр.

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