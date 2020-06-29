8-летняя дочь Бейонсе стала самым юным лауреатом премии BET Awards

28 июня в формате онлайн прошла церемония награждения премии BET Awards 2020, ежегодно вручаемой телеканалом Black Entertainment Television. Из всех отмеченных темнокожих звезд западные СМИ сделали особый акцент на 8-летней дочери певицы Бейонсе и рэпера Jay-Z — Блю Айви Картер. Девочке вместе с ее матерью присудили победу в номинации «Ее награда». Об этом сообщается на сайте премии.

Мать и дочь были отмечены за песню Brown Skin Girl, которую они записали вместе с другими исполнителями в качестве саундтрека к новому фильму «Король Лев». Премьеры картины и музыкальной композиции состоялись в прошлом году. Добавим, что это уже третья награда, которую получает песня.

Таким образом, юная Блю стала самым молодым лауреатом за всю историю BET Awards, которая вручается с 2001 года. Хотя удивительного здесь мало, если учесть, что ее звездная мать чаще других артистов получала данную премию. За все время Бейонсе награждали 28 раз, и в этом году певица унесла домой статуэтку специальной гуманитарной награды — за поддержку акций Black Lives Matter.