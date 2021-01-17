«Меньше, чем за 10 минут»: Анна Заворотнюк показала свой повседневный макияж

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк разместила в своем профиле новый бьюти-ролик. Анна Заворотнюк продемонстрировала свой вариант макияжа «без макияжа».

В последнее время знаменитости перестали наносить несколько слоев тонального средства, использовать кричащие цвета в повседневном мейкапе. Яркие и смелые эксперименты они оставляют только на праздники и тематические фотосессии. Бывшая девушка Егора Крида тоже уверена: чем менше косметики, тем лучше. Анна Заворотнюк решила показать, как простой и быстрый макияж может преобразить лицо.

«Повседневный макияж меньше, чем за 10 минут», — озаглавила ролик Анна.

Знаменитость подготовила необходимые продукты и преступила к нанесению:

«Моя первая ступень — тонер. В повседневной жизни не так часто использую тональный крем. Стараюсь использовать более легкие косметические средства, чтобы не перегружать кожу. Например, CC-крем. Он замазывает синячки, но при этом не ложится плотной маской. Следы несовершенств замазываю карандашом-консилером», — отметила Заворотнюк.

Далее Анна перешла к бровям. Она взяла карандаш и прорисовала себе волоски от начала и до самого кончика, заполняя всю пустоту.

«А далее использую тушь, чтобы приподнять и задать направление волоскам. Потом наношу светлые тени на веко. Достаточно небрежно. Затем подчеркиваю межресничную линию более темными тенями», — продолжила девушка.

Далее Анна нанесла тушь, немного румян на щеки и кончик носа, а также небольшое количество хайлайтера. Потом распределила карандаш для губ и придала блеска с помощью бальзама.

«Вот самый-самый лайтовый вариант повседневного макияжа! У меня на данный период небольшие проблемы с кожей, но я этого не стесняюсь и не зацикливаюсь на этом. И вам не советую. Все мы несовершенны», — резюмировала Заворотнюк.

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