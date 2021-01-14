«Открытки от руки — самые ценные»: дочь Заворотнюк показала подарки от брата и бабушки на 25-летие

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram показала открытки, подписанные от руки от близких людей на свое 25-летие. На кадрах можно увидеть, что теплые слова ей посвятили брат Майкл и бабушка Валентина Борисовна. Также на кадре изображен огромный букет цветов, который подарили девушке в честь 25-летия. От кого конкретно поступил такой подарок остается только догадываться.

«Открытки от руки от любимых — самые ценные. Бесконечно люблю вас». Анна Заворотнюк

Напомним, что мама Анны Заворотнюк уже полтора года борется с тяжелым заболеванием. Она живет с родными людьми в деревне Крекшино в своем загородном доме. При этом уже давно никто ее не видел. Родные огородили ее от внимания прессы и коллег.

Сама Анна Заворотнюк рассказывала, что не хочет показывать свою мать, потому что болезнь отразилась на ее лице. Также она не публикует снимки своей родной сестренки Милы. Как говорила Анна Заворотнюк, против таких фотографий выступают ее мать Анастасия и отчим фигурист Петр Чернышев.

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