«Изменил мою кожу»: Виктория Бекхэм представила уход для лица

Несколько лет назад экс-участница популярной британской группы Spice Girls Виктория Бекхэм решила стать дизайнером. Задуманное осуществилось. Теперь у супруги бывшего капитана сборной Англии целая модная империя — VVB.

На этом Виктория решила не останавливаться и занялась производством косметики. Помады, тени, тональные кремы и карандаши — декоративные косметические изделия уже давно знакомы многим красавицам. Теперь же она представила сыворотки для лица, о чем поведала в своем Instagram.

«Этот набор действительно изменил мою кожу. Не могу дождаться, когда вы испытаете его на себе», — написала Бекхэм.

Напомним, недавно Виктория совместно с Reebok представила новую линейку спортивной одежды, которая состоит из нескольких цветов, в их числе есть черный и бордовый.

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