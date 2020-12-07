Как сделать новогодний макияж в домашних условиях
Видео
«Жизнь других» в Дубае: сколько стоит образование и как платят домработницам
Жанна Бадоева
Звездный гость

«Изменил мою кожу»: Виктория Бекхэм представила уход для лица

Модный дизайнер рассказала о сыворотке, которая творит чудеса.

«Изменил мою кожу»: Виктория Бекхэм представила уход для лица
Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham

Несколько лет назад экс-участница популярной британской группы Spice Girls Виктория Бекхэм решила стать дизайнером. Задуманное осуществилось. Теперь у супруги бывшего капитана сборной Англии целая модная империя — VVB.

На этом Виктория решила не останавливаться и занялась производством косметики. Помады, тени, тональные кремы и карандаши — декоративные косметические изделия уже давно знакомы многим красавицам. Теперь же она представила сыворотки для лица, о чем поведала в своем Instagram.

«Этот набор действительно изменил мою кожу. Не могу дождаться, когда вы испытаете его на себе», — написала Бекхэм.

Напомним, недавно Виктория совместно с Reebok представила новую линейку спортивной одежды, которая состоит из нескольких цветов, в их числе есть черный и бордовый.

Смотрите также:

Тэги

Виктория БекхэмВиктория Бекхэм свадебные платьядекоративная косметикаДэвид и Виктория Бекхэмомолаживающая косметика