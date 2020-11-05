«Как вам?»: Дарья Клюкина с новой укладкой показала свою версию Малефисенты

Актриса и модель Дарья Клюкина никак не может смириться с тем, что Хеллоуин закончился. Начинающей певице не хватает разнообразных и нетипичных нарядов в ее классическом гардеробе. Именно поэтому Дарья облачилась в костюм сказочной ведьмы Малефисенты и похвасталась перед поклонниками фигурной укладкой.

Мастер по прическам Ольга Горина специально для портала Teleprogramma.pro рассказала, как можно разнообразить ежедневную прическу.

«Так, конечно, можно ходить, если у девушки фриковатый образ в обычной жизни. А на повседневный вариант, мне кажется, из моды не выйдут уложенные на браш волосы, либо это какие-то легкие локоны», — отметила модный эксперт.

Однако, если вам все равно хочется добавить праздника в свой лук, стоит прибегнуть к другому совету стилиста:

«Так, что бы волосы сделать чуть интереснее, нужно их подколоть сбоку, либо из локонов сделать какой-то хвост, например, с чуть приподнятой макушкой».

Справка Teleprogramma.pro:

Ольга Горина — специалист по прическам. Работает в сфере красоты с 2015 года. Обучалась в «академии парикмахеров» в Волгограде, затем проходила курсы повышения квалификации у титулованных мастеров Ростова-на-Дону и Москвы.