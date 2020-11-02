Будущая жена Игоря Вдовина похвасталась новой прической

Небывалую популярность бизнесмен Игорь Вовин приобрел после свадьбы с балериной Анастасией Волочковой. Пышное торжество в красивую дату 2007 года не стало гарантом долгой и счастливой жизни. Пара рассталась. А несколько лет назад Вдовин начал встречаться с телеведущей Еленой Николаевой. Они познакомились на одном из официальных мероприятий, а спустя пять месяцев начали встречаться. Блондинка быстро нашла общий язык с его дочкой от Волочковой – Ариадной. Вместе они ходят на премьеры фильмов и за покупками.

Телеведущая активно занимается своей страницей в Instagram, где на этот раз опубликовала фото и видео из телевизионной студии. Она позировала с обновленной прической – локоны блондинки стали заметно короче также появилась челка.

«Красотища! Вы как всегда красавица и умница!» — писали пользователи Сети.

Этой осенью Николаева похвасталась обручальным кольцом. Теперь пара готовится к свадьбе. Ранее 34-летняя Елена рассказывала, что пышного торжества не будет, потому что главные атрибуты свадьбы, такие как платье, фата и большие торты, ей чужды.