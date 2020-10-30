Теперь короткие: жена Ягудина сменила имидж, сделав новую стрижку

Фигуристка Татьяна Тотьмянина принимала участие в новом сезоне шоу «Ледниковый период», но неожиданно выбыла из него. Причиной тому стала травма ноги, которую спортсменка получила на одной из репетиций. Организаторы верят, что в ближайшее время она восстановится и уже ждут ее на льду. А пока жена Алексея Ягудина, который, к слову, стал ведущим проекта, решила изменить имидж. Она отрезала свои белокурые локоны и сделала стильную стрижку. Снимком после преображения спортсменка поделилась в своем Instagram.

«Замечательно! Вам очень идет! Стильно! Такая леди», — писали пользователи Сети.

Напомним, что Тотьмянина и Ягудин воспитывают двух дочерей. Старшей Лизе уже 11 лет, а младшей Мишель недавно отметили 5-летие. Недавно спортсменка показывала своим фанатам семейное фото, глядя на которое многие решили, что Лиза очень похожа на папу, а Мишель — на маму.