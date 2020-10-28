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«Мое богатство»: Тотьмянина показала дочерей от Ягудина

У фигуристов подрастают две девочки – Елизавета и Мишель.

«Мое богатство»: Тотьмянина показала дочерей от Ягудина
Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин. Фото: instagram.com/tatianatotmyanina

Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин вновь принимают участие в шоу «Ледниковый период». Глава семьи выходит на лед в качестве ведущего, а вот Татьяна тренировки приостановила. После нескольких выпусков проекта она травмировалась на одной из репетиций. Конечно же, организаторы ждут, что фигуристка в ближайшее время вновь выйдет на лед.

А пока идет реабилитационный период, Тотьмянина больше времени проводит с дочками. И подписчиков в Instagram радует свежими снимками. На фото она запечатлелась вместе с Елизаветой и Мишель, коротко подписав его «Мое богатство».

Татьяна Тотьмянина с дочками
Татьяна Тотьмянина с дочками. Фото: instagram.com/tatianatotmyanina

Фанаты фигуристки отметили, что старшая дочь – Лиза очень похожа на отца, а младшая – Мишель – на маму.

«Уменьшенные копии папы и мамы», «Татьяна, мы ждем вас на льду», — писали пользователи Сети.

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