«Мое богатство»: Тотьмянина показала дочерей от Ягудина

У фигуристов подрастают две девочки – Елизавета и Мишель.

Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин вновь принимают участие в шоу «Ледниковый период». Глава семьи выходит на лед в качестве ведущего, а вот Татьяна тренировки приостановила. После нескольких выпусков проекта она травмировалась на одной из репетиций. Конечно же, организаторы ждут, что фигуристка в ближайшее время вновь выйдет на лед.

А пока идет реабилитационный период, Тотьмянина больше времени проводит с дочками. И подписчиков в Instagram радует свежими снимками. На фото она запечатлелась вместе с Елизаветой и Мишель, коротко подписав его «Мое богатство».

Фанаты фигуристки отметили, что старшая дочь – Лиза очень похожа на отца, а младшая – Мишель – на маму.