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«В борьбе за популярность»: Анна Хилькевич неожиданно изменила имидж

Актриса сериала «Универ» продемонстрировала длинные белокурые косы.

«В борьбе за популярность»: Анна Хилькевич неожиданно изменила имидж
Анна Хилькевич собралась на отдых в Дубай. Фото: Instagram.com/annakhilkevich

В погоне за модными трендами артисты готовы обновлять не только свой гардероб, но и прически. 33-летняя Анна Хилькевич примерила на себе популярные дреды. Знаменитость сфотографировалась в новом образе за рулем своего автомобиля и опубликовала свежий снимок на личной странице в Instagram.

В качестве новой прически актриса выбрала косички длины ниже пояса. Они дополнили и без того яркий образ жены бизнесмена Артура Волкова.

Также актриса сериала «Барвиха» отдала предпочтение кислотно-розовому джемперу, голубым джинсам и очкам с«кошачьей» оправой.

Поклонники знаменитости были приятно удивлены такому имиджу Хилькевич:

«Модняш», «Супер», «Симпатичные косички», «Образ-огонь! Цвет Вам очень идет! Хочу такие же!», «Анна, косы Вам очень идут!»

Актриса Анна Хилькевич
Анна Хилькевич в новом модном образе. Фото: Instagram.com/annakhilkevich

Напомним, что дизайнер и историк моды Александр Васильев ранее упоминал о важности выбора прически.

«Прически — мощное оружие в борьбе за популярность», — отметил ведущий модной программы на Первом канале.

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