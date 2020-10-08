Кайли Дженнер похвасталась новым маникюром и бриллиантовым кольцом

Американская модель Кайли Дженнер радует поклонников презентацией личных бьюти-новинок. Недавно бизнесвумен поделилась фотографией своей версии осеннего маникюра. Бывшая девушка музыканта Трэвиса Скотта выбрала острую форму ногтей и шоколадный цвет покрытия. Примечательно, что в кадр попали не только длинные «коготки», но и драгоценный камень крупного карата.

Отметим, что не все поклонники сестры Кендалл Дженнер остались в восторге от такого маникюра. Российские фанаты оставили неоднозначные комментарии под фото:

«Зубочистка в принципе и не нужна», «Можешь идти переделывать, Кайли», «Что за жуткая форма?»

Напомним, что в прошлом году молодая миллиардерша рассталась с отцом своей дочери Сторми. Девушка недолго грустила в одиночестве. Уже летом 2020 года Кайли сообщила о романтическом свидании с молодым человеком по имени Фай Хадра. Некоторые поклонники обвинили создательницу бренда косметики в том, что она увела парня у своей сестры. Но ранее сама Кендалл заявила, что они с креативным директором и моделью Хадрой всего лишь друзья.