Кристофер Нолан похвалил новый клип Трэвиса Скотта, срежиссированный самим рэпером

25 сентября бойфренд Кайли Дженнер, американский рэпер Трэвис Скотт выпустил клип на свою песню Franchise («Франшиза») записанную вместе с другим рэпером Young Thug и певицей M.I.A. В своем новом музыкальном видео 28-летний артист задал уровень для исполнителей хип-хопа со всего земного шара. В ролике присутствуют кадры, снятые на пленку, сюрреализм с кроссовками, многообразие крутых тачек и шикарных девушек. Скотт пожелал видеть в кадре не только толпу моделей, но и толпу своих копий, «размножив» себя посредством монтажа.

Чего еще много в ролике, так это овец. Британскую певицу M.I.A. сняли в костюме, собранном из полевых цветов, танцующей на фоне целой отары. Даже интересно, как парнокопытные не съели наряд артистки?

Кстати, рэпер сам выступил режиссером этой фантасмагории, и его работу похвалил один именитый кинодеятель. Скотт поделился в Twitter запиской от Кристофера Нолана, в которой тот назвал клип отличной работой.

A MEESAGE FROM NOLAN pic.twitter.com/6LUnSBtFbv — TRAVIS SCOTT (@trvisXX) September 24, 2020

Однако нет ничего удивительного в том, что эти двое в восторге друг от друга — рэпер был соавтором саундтрека к фильму «Довод». Кстати, впервые этот клип показали в западных кинотеатрах IMAX, как раз перед новой картиной Нолана.