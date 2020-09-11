«Ярко и стильно»: Мария Погребняк похвасталась «пленяющими» глазами

Жена футболиста Павла Погребняка устроила фотосессию в образе роковой дамы с ультра-длинными «стрелками».

Основательница бренда «MARIA POGREBNYAK/SHATALOVA» очаровала подписчиков своей последней фотосессий в Instagram-профиле. Девушка похвасталась, что ей впервые сделали такой макияж, как на снимках.

Поклонники Погребняк не остались равнодушными и тут же прокомментировали фотографии модели:

«Ярко и стильно», «Очень круто!», «Сочные стрелки!»

Девушке нанесли ультра-длинные черные стрелки с серебристыми тенями. А волосы собрали в тугой хвост. Также образ дополнили длинные золотые серьги и яркий пиджак лилового цвета.

Сама модель написала, что просто обожает стрелки:

Стрелы рулят! Мария Погребняк

Мария уже не в первый раз позирует на сексуальных фото. Недавно многодетная мама приняла участие в провокационной съемке.

Она снялась в атласных шортах и блейзере, который едва прикрывал ее грудь. Под пиджаком инстадивы нижнего белья не оказалось.

Примечательно, что муж модного блогера не против откровенных фотографий супруги. Дизайнер под каждым таким снимком собирает по несколько десятков тысяч лайков. Также у девушки есть собственный YouTube-канал. Ее ролики достигают миллиона просмотров.

При всей своей занятости Мария воспитывает троих детей. Помимо чувственных нарядов, Погребняк делится фото с сыновьями.