«Жизнь других» в Швеции: декрет для мужчин и студия Леди Гага
Жанна Бадоева
Звездный гость
Поженятся ли Илья Авербух и Лиза Арзамасова: видеопредсказание
Видео

«Ярко и стильно»: Мария Погребняк похвасталась «пленяющими» глазами

Жена футболиста Павла Погребняка устроила фотосессию в образе роковой дамы с ультра-длинными «стрелками».

«Ярко и стильно»: Мария Погребняк похвасталась «пленяющими» глазами
Мария Погребняк. Фото: Instagram.com/mariapoga_

Основательница бренда «MARIA POGREBNYAK/SHATALOVA» очаровала подписчиков своей последней фотосессий в Instagram-профиле. Девушка похвасталась, что ей впервые сделали такой макияж, как на снимках.

Поклонники Погребняк не остались равнодушными и тут же прокомментировали фотографии модели:

«Ярко и стильно», «Очень круто!», «Сочные стрелки!»

Девушке нанесли ультра-длинные черные стрелки с серебристыми тенями. А волосы собрали в тугой хвост. Также образ дополнили длинные золотые серьги и яркий пиджак лилового цвета.

Сама модель написала, что просто обожает стрелки:

Стрелы рулят!

Мария Погребняк
Модель Мария Погребняк
Мария Погребняк и ее завораживающий взгляд. Фото: Instagram.com/mariapoga

Мария уже не в первый раз позирует на сексуальных фото. Недавно многодетная мама приняла участие в провокационной съемке.

Она снялась в атласных шортах и блейзере, который едва прикрывал ее грудь. Под пиджаком инстадивы нижнего белья не оказалось.

Модель Мария Погребняк
Мария Погребняк прикрыла обнаженную грудь ладонью . Фото: Instagram.com/mariapoga_

Примечательно, что муж модного блогера  не против откровенных фотографий супруги. Дизайнер под каждым таким снимком собирает по несколько десятков тысяч лайков. Также у девушки есть собственный YouTube-канал. Ее ролики достигают миллиона просмотров.

При всей своей занятости Мария воспитывает троих детей. Помимо чувственных нарядов, Погребняк делится фото с сыновьями.

Тэги

бьюти-секретыДлинные стрелкиЗвездный стильМария ПогребнякМария Погребняк фотоНовости googleоткровенное фотосексуальный образ