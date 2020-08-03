«Наконец-то муж сказал: «Да»: Мария Погребняк спустя семь лет уговорила футболиста на фотосессию

По словам модели, ей всегда хотелось сфотографироваться с любимым мужчиной именно вдвоем без детей.

Модель Мария Погребняк в Instagram призналась, что спустя семь лет уговорила мужа-футболиста принять участие в совместной фотосессии. Ранее бывший игрок футбольного «Урала», с которым клуб не стал продлевать контракт, Павел Погребняк все время отвечал отказом любимой женщине.

«Наконец-то муж сказал: «Да. Я целых семь лет его упрашивала сделать совместную фотосессию, у нас только свадебные или с дней рождения детей. А мне всегда хотелось, где мы вдвоем. И наконец-то он согласился».

Мария Погребняк

Мария Погребняк отметила, что сейчас ей нужны работы профессиональных фотографов, которые возьмутся пофотографировать ее с мужем. Надо отметить, что пользователи стали активно помогать модели в этом вопросе.

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Напомним, что у Павла и Марии Погребняк трое совместных детей. Причем все сыновья. В последнее время девушка много времени проводила в Екатеринбурге. За команду из этого города играл ее муж. Не исключено, что сейчас у спортссмена появилось больше свободного времени, поэтому он и согласился поучаствовать в фотосессии.