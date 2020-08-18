С акцентом на глаза: Собчак похвасталась новым макияжем от звездного визажиста Камбарова

Ксения Собчак по возвращении из отпуска поспешила к известному визажисту Сердару Камбарову на макияж. Звезда регулярно бывает у него в студии и даже в период самоизоляции не смогла отказать себе в удовольствии посетить бьюти-студию маэстро.

Если в предыдущий визит Камбаров сделал в мейкапе Собчак акцент на красные губы, то на этот раз он выделил глаза. Мастеру удалось подчеркнуть глубину и цвет голубой радужки звезды и при этом не перегрузить косметикой лицо. Теледива пришла в восторг от результата и даже не удержалась отпустить крепкое словцо — по понятным причинам видео здесь разместить мы не можем. «Сердар, это очень красиво все!» — призналась скандальная блондинка.

Подписчики отметили, насколько холеной стала кожа звезды. И даже те, кому Ксения Собчак совсем не импонирует, признались: макияж девушке невероятно идет.

«Огонь! Я ее совсем не люблю, но макияж супер», «Согласна с Ксенией, это очень красиво», «Шикарный мейк», «Сердар, все звезды с вашими макияжами светятся от счастья!», «Вы, Сердар, превращаете Ксению в красотку!!!» — восхитились фолловеры.