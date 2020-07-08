«Волшебный пинок» к преображению»: в шоу «Перезагрузка» вернулся визажист Юрий Столяров

С 12 июля на канале ТНТ стартует новый сезон шоу «Перезагрузка», которое помогает женщинам преображаться внешне и внутренне. Программа все больше набирает социальную значимость, но элемент бьюти-преображения из нее не уходит. Об этом говорит тот факт, что в этом сезоне в команду вернется звездный визажист Юрий Столяров.

Этот профессионал работал с такими знаменитостями, как Валерия, Ксения Собчак, Елена Темникова, а сейчас он вернулся, чтобы снова помогать обычным женщинам найти свое счастье.

«Для меня «Перезагрузка» с самого первого дня этого шоу — абсолютно искренняя история. Изначально это был проект о девушках и женщинах тяжелой судьбы, которым нужна помощь, и им эту помощь оказывали, давали «волшебный пинок» к преображению. Они получали шанс на то, чтобы взглянуть на свою жизнь по-новому», — говорит Юрий.

Визажист уверяет, что всегда работает от души, поэтому может привнести в передачу свою искренность, которая даст героиням возможность почувствовать себя намного красивее, а значит, счастливее.

Столяров отмечает, что нынешняя мода смотрит в сторону индивидуальности. Шаблонные образы уходят в прошлое, поэтому он видит своей задачей улавливать индивидуальность каждой женщины и воплощать ее в своих творениях.

Также в шоу появится новый эксперт — психотерапевт Владимир Дашевский. Он будет работать с парами, которые испытывают трудности в отношениях или воспитании детей. При этом голос будут иметь не только женщины, но и мужчины. На примере новых выпусков программы многие семьи у экранов телевизоров смогут найти ключ к решению собственных проблем.

Смотрите новый сезон «Перезагрузки» с 12 июля в 11:00 на канале ТНТ.