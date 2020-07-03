«Заявок все больше от молодых мамочек»: шоу «Перезагрузка» на ТНТ станет более семейным

С 12 июля на канале ТНТ стартует новый сезон шоу «Перезагрузка». Трудно поверить, но этой передаче уже 8 лет. Отмечая день рождения, программа подготовила для зрителей новый формат и невероятные перевоплощения.

Напомним, на этом шоу женщине предлагают не только поменять имидж и гардероб, но и пройти психологическую трансформацию, открывающую дорогу к счастливой жизни. Создатели посчитали, что за 8 лет им удалось «перезагрузить» более 400 героинь, подобрать около 1500 модных образов и спасти отношения в 200 семьях. Героини сжигали свои обиды в огромных кострах, выплескивали проблемы ведрами красок, крушили битами преграды.

В новом сезоне проект станет более социальным. Зрители увидят перезагрузку целых семей, будут подниматься темы брака, воспитания детей и роли женщины в доме.

«Если несколько лет назад к нам на кастинг в большей степени приходили молодые девушки, которые искали себя и только закончили университет, то сегодня заявок все больше от молодых мамочек и девушек, кто уже создал семью. Наш проект «растет» вместе со зрителем», — отметила ведущая Ксения Бородина.

Она надеется, что рассмотренные в шоу семейные истории станут положительным примером для зрителей и помогут найти выходы из домашних проблем. Внимание будет уделено не только женской, но и мужской стороне.

Первый выпуск обновленной «Перезагрузки» смотрите 12 июля в 11:00 на ТНТ.