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«Нет, я не соглашусь»: дочь шокировала Оксану Самойлову своими планами по смене имиджа

Девочка захотела состричь половину волос и покраситься в розовый.

«Нет, я не соглашусь»: дочь шокировала Оксану Самойлову своими планами по смене имиджа
У Оксаны Самойлова и Джигана трое дочерей и малютка-сын. Фото: Global Look Press

Очередная «опасность» в семье рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой: пятилетняя дочь Лея собралась кардинально изменить имидж. Вечером 25 июня Самойлова выложила в сторис видео разговора с малышкой.

Девочка заявила, что с правой стороны головы хочет сбрить волосы, чтобы локоны падали только на левую сторону. Их, в свою очередь, юная модница задумала покрасить в фуксию, а кончики — в черный.

«Нет, я не соглашусь. Ну ты чего? Что это будет такое?» — строго сказала Оксана.

«Ну, мам, мне очень нравится. Пожалуйста, мам!» — настаивала дочь.

«Нет, Лея, это не обсуждается».

«А когда я вырасту?»

«Ну, когда вырастешь, думаю, можно».

Оксана Самойлова
Лея и Оксана Самойлова обсуждают желанный образ девочки. Фото: instagram.com/samoylovaoxana/

Модель призналась, что она даже начала заикаться, когда услышала о планах дочери. В финале женщина понадеялась, что ее наследница все-таки передумает так кардинально менять внешность.

Кажется, что в веселой жизни звездного семейства ничего не поменялось, хотя совсем недавно Оксана Самойлова и Джиган собирались разводиться, и остро стоял вопрос о судьбе их четырех детей.

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