«Нет, я не соглашусь»: дочь шокировала Оксану Самойлову своими планами по смене имиджа

Очередная «опасность» в семье рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой: пятилетняя дочь Лея собралась кардинально изменить имидж. Вечером 25 июня Самойлова выложила в сторис видео разговора с малышкой.
Девочка заявила, что с правой стороны головы хочет сбрить волосы, чтобы локоны падали только на левую сторону. Их, в свою очередь, юная модница задумала покрасить в фуксию, а кончики — в черный.
«Нет, я не соглашусь. Ну ты чего? Что это будет такое?» — строго сказала Оксана.
«Ну, мам, мне очень нравится. Пожалуйста, мам!» — настаивала дочь.
«Нет, Лея, это не обсуждается».
«А когда я вырасту?»
«Ну, когда вырастешь, думаю, можно».
Модель призналась, что она даже начала заикаться, когда услышала о планах дочери. В финале женщина понадеялась, что ее наследница все-таки передумает так кардинально менять внешность.
Кажется, что в веселой жизни звездного семейства ничего не поменялось, хотя совсем недавно Оксана Самойлова и Джиган собирались разводиться, и остро стоял вопрос о судьбе их четырех детей.