«Нет, я не соглашусь»: дочь шокировала Оксану Самойлову своими планами по смене имиджа

Очередная «опасность» в семье рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой: пятилетняя дочь Лея собралась кардинально изменить имидж. Вечером 25 июня Самойлова выложила в сторис видео разговора с малышкой.

Девочка заявила, что с правой стороны головы хочет сбрить волосы, чтобы локоны падали только на левую сторону. Их, в свою очередь, юная модница задумала покрасить в фуксию, а кончики — в черный.

«Нет, я не соглашусь. Ну ты чего? Что это будет такое?» — строго сказала Оксана. «Ну, мам, мне очень нравится. Пожалуйста, мам!» — настаивала дочь. «Нет, Лея, это не обсуждается». «А когда я вырасту?» «Ну, когда вырастешь, думаю, можно».

Модель призналась, что она даже начала заикаться, когда услышала о планах дочери. В финале женщина понадеялась, что ее наследница все-таки передумает так кардинально менять внешность.

Кажется, что в веселой жизни звездного семейства ничего не поменялось, хотя совсем недавно Оксана Самойлова и Джиган собирались разводиться, и остро стоял вопрос о судьбе их четырех детей.