«Другим в зеркале я себя не хочу видеть»: Костюшкин вспомнил разговор о внешности с Турчинским

Несколько лет назад спортсмены обсудили, как должен выглядеть мужчина.

Певец и приверженец здорового образа жизни, 48-летний Стас Костюшкин, вспомнил один разговор с актером-бодибилдером Владимиром Турчинским (1963–2009). Тогда первый спросил у второго, как долго он будет заниматься спортом.

«Всю жизнь, просто другим в зеркале я себя не хочу видеть», — процитировал Костюшкин ответ Турчинского на своей странице в Instagram.

Бывший участник дуэта «Чай вдвоем» попросил своих подписчиков задуматься над этими словами. По его мнению, несмотря на возраст, нужно стремиться к такой внешности, которую хочется видеть в зеркале.

При этом певец отметил, что собственное отражение постоянно его не удовлетворяет. В частности, артист негодует, что у него лицо «как у хомяка». Зато фигура сверкает кубиками пресса, что Костюшкин продемонстрировал, выложив фото с голым торсом.

Напомним, что в свои годы Станислав не забрасывает силовые тренировки, занимается сам и учит физкультуре своих детей.