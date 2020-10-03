Мясников назвал самый полезный продукт для здоровья

Врач и телеведущий рассказал, что лучше всего употреблять в пищу, чтобы оставаться здоровым.

Российский врач Александр Мясников поделился секретом здоровья в эфире канала «Россия 1». По мнению известного доктора, в борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями лучше всего помогает брокколи.

«Если бы мне сказали: «Назови самый полезный для здоровья продукт» — это было бы брокколи», — признался Мясников.

При этом, сам врач признается, что не очень любит вкус этого овоща, но к нему нетрудно привыкнуть.

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