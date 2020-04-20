Доктор Мясников заявил, что уже переболел коронавирусом

По его словам, он и сам не заметил, как подхватил вирус и вылечился от него.

Эпидемия коронавируса продолжает распространяться, а власти делают все возможное, чтобы избежать жертв. Известный врач Александр Мясников, который является официальным представителем информационного центра по коронавирусу, а также ведет свою передачу канале «О самом главном» на канале «Россия 1», рассказал, что он уже переболел опасной инфекцией.

Мясников рассказал об этом во время выпуска шоу Андрея Малахова «Прямой эфир». Как объяснил врач, ему пришлось пройти тест на CoViD-19, который показал наличие антител. Это можно объяснить лишь тем, что Мясников успел заразиться, вылечился и даже не заметил этого. Не заразил ли он кого-то в процессе болезни — вопрос открытый.

По словам Александра, зимой он ездил в Филиппины и мог заболеть там. Однако все прошло без серьезных симптомов, так что, кроме кашля, врач коронавирус даже не заметил.

Напомним, в минувшую субботу, 18 апреля, Мясников также сделал прогнозы по поводу эпидемии. По его словам, коронавирус не исчезнет, он теперь навсегда будет спутником человечества. Однако не стоит паниковать: люди смогут выработать иммунитет. По прогнозам Александра, более половины населения планеты переболеют коронавирусом, прежде чем будет найдена вакцина.