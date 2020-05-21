«Я против кукольных носов»: перекроившая себя Айза сделала противоречивое заявление

35-летняя блогер, экс-возлюбленная рэпера Гуфа Айза Анохина совсем недавно сделала очередную пластическую операцию. Девушке захотелось «лисий взгляд» и круговую подтяжку лица. За ее преображениями и этапами хирургического вмешательства наблюдала вся ее 3-миллионная аудитория блога в Instagram.

Но на днях звезда неожиданно заявила, что не понимает девушек, стремящихся подогнать свой нос под неестественные параметры:

«Я против кукольных носов», — выразилась Анохина.

При этом у самой звезды Рунета налицо ринопластика. И когда ее начали упрекать в том, что девушка и себе «подрезала» нос, Айза объяснила: под нож она легла не из эстетических соображений, а потому, что у нее были проблемы с дыханием.

Порталу Teleprogramma.pro пластический хирург Соломон Абрамян рассказал, в каком случае без ринопластики не обойтись.

«У Айзы была искривлена перегородка, которую необходимо было исправить. И кроме как хирургическим путем ее не сделать. Девушка сама как раз подчеркивает: если есть проблемы, которые мешают нормально жить — нужно их исправлять. Я полностью поддерживаю такое отношение к пластике, ведь каждый пациент уникален, и мы в наших клиниках не делаем операции, если не уверены в том, что это действительно необходимо пациенту или есть показания к проведению», — отметил эксперт по ринопластике.

Справка Teleprogramma.pro: Соломон Абрамян — ведущий пластический хирург Frau Klinik, челюстно-лицевой хирург. Кандидат медицинских наук. Более 10 лет Абрамян работал совместно с Вульфом И.А., проведя более 3500 пластических операций под чутким руководством своего известного наставника. В период с 2010 по 2016 год Соломон Абрамян вел прием и оперировал в клиниках Европы, России, Израиля и Армении. А в 2016 году был приглашен на должность ведущего пластического хирурга «Фрау Клиник».