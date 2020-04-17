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«Бери свой маленький зад в руку»: Анохина посоветовала Муцениеце не мусолить тему развода

Айза отметила, что в свое время развелась с Гуфом тихо и считает именно такой вариант случившегося единственно верным.

«Бери свой маленький зад в руку»: Анохина посоветовала Муцениеце не мусолить тему развода
Айза Анохина/Фото: https://www.instagram.com/p/B-4wjNqgydo/

Блогер Айза Анохина посоветовала Агате Муцениеце заканчивать мусолить тему развода с Павлом Прилучным. Актрисе мать двоих мальчиков и бывшая супруга рэпера Гуфа рассказала, что в свое время ушла от музыканта тихо, хотя прекрасно знала, что он ей неоднократно изменял.

«Я очень долго не хотела слушать. На тот момент мне не нужна была правда, я была на четвертом месяце беременности. В итоге я ушла в никуда. Тихо. Без бабок. Причем я в тот же момент поругалась с родителями, потому что для них это тоже был удар. Просто позор», — отметила она в программе «Честный развод».

Сейчас Айза с высоты своего опыта советует: женщинам, которых обижают, всегда нужно уходить. Но делать это негромко. Мстить, по уверениям Анохиной, тоже нужно всегда, но делать это, не брызгая ядом, а показывая собственным примером, что мужчина потерял.

«Даже у Бузовой получилось, у тебя тем более получится. Только долго мусолить тему развода – это фу, помни! Вот ты, кстати, сейчас делаешь правильно – бери свой маленький зад в руку и заканчивай! Нужно просто идти вперед», — дала свое напутствие она.

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