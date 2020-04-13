«Так шикарно не выглядела даже в 25 лет»: Боня заявила, что гордится своим возрастом

Еще в ноябре экс-участница «Дома-2» отпраздновала день рождения. Ей исполнилось 40 лет. В недавнем интервью Виктория Боня заявила, что гордится своим возрастом. По словам девушки, ей нравится то, как она выглядит, с какой осознанностью смотрит на этот мир и как ощущает себя в условиях сегодняшнего времени.

Бывшая возлюбленная ирландского миллионера Алекса Смерфита не скрывает: она не понаслышке знает, что такое работа над собой. Виктория привыкла выкладываться на максимуме своих возможностей. Боня подметила, что в отличие от многих своих сверстниц, она хотела бы набрать вес, но у нее пока не получается этого сделать. Все из-за того, что девушка все время постоянно пребывает в движении. Модель не раз читала комментарии поклонников о том, что с годами она все больше напоминаем им Анджелину Джоли. В ответ светская львица напомнила, что не видит смысла изнурять себя диетами и питаться одной «маковой росой».

По словам актрисы, она уже давно отказалась от крепких спиртных напитков. Боня старается придерживаться исключительно здорового образа жизни. Так, бывшая участница телестройки не пропускает ежедневных разминок и тренировок в спортзале.