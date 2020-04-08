«Нежная девочка»: Боня снялась с восьмилетней дочкой в одинаковых платьях для глянца

Телеведущая поразила поклонников не только женственным нарядом, но и схожестью с наследницей.

Виктория Боня в 209 году переехала жить в Лондон со своей дочкой Анджелиной. До этого девушка предпочитала жить в Монако, где в основном работает ее бывший возлюбленный Алекс Смерфит. Однако на новом месте восьмилетней наследнице звезды не понравилось, поэтому они снова стали думать о переезде. Временно дочь телеведущей обосновалась в Каннах. Теперь там живет Виктория, которая в марте приехала к ней, чтобы не пропустить день рождения наследницы.

Находясь в самоизоляции, Боня старается не терять время. Она занимается спортом и ухаживает за собой. Своими бьюти-секретами девушка делится с подписчиками. Конечно, большую часть времени она посвящает дочке. Как оказалось, она с ней снялась в модной фотосессии для зарубежного глянца. На обложке светская львица предстала в весеннем платье в цветочек. В таком же наряде позировала и ее наследница. Девочка с нежностью прижималась к маме.

Виктория решила принять участие в проекте «Оставайся дома». Она призвала беречь себя и своих близких. Поклонникам редко удается увидеть близких звезды, поэтому снимок привел их в восторг. Многие поразились тому, как подросла Анджелина.

«Ой, какая прелесть», «Алекса не хватает на фото», «Доченька у вас вырастет красавицей», «Две красоточки. Нежная девочка растет», «Чувствуется на этом фото ваша Анджелина под крепкой защитой», «Какая крошка красавица», «А вас не узнать», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Боня рассталась с Алексом в 2017 году. При этом они остались друзьями. Телеведущая поддерживает общение с бизнесменом, вместе с ним решает важные вопросы касательно дочери и недавно она даже побывала на вечеринке в честь его дня рождения.