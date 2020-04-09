«Перчатки, мыло и крем — вот наши спасители!»: как звезды спасают кожу рук от сухости и антисептиков

Мало того – необходимо обрабатывать их спиртовыми растворами, дезинфицирующими гелями и прочими санитайзерами. Безусловно, мера важная и необходимая.
Только вот кожа рук от такого тщательного очищения начинает портиться, пересыхать и порой даже трескаться, — ведь мыло, спирт и прочие вещества пересушивают, лишают кожу защитного жирового слоя.
Мы решили узнать – как справляются с этой проблемой наши знаменитости?
Прохор Шаляпин: «Достаточно нанести крем перед сном»
— Как вы ухаживаете за кожей рук? Не страдает ли кожа от пересыхания после обработки санитайзерами?
— У меня ничего не трескается, хоть я и часто мою руки и обрабатываю антисептическими растворами. А вообще – есть прекрасные недорогие кремы для рук, надо просто наносить их перед сном, и все. А самый главный совет – не выходите из дома, тогда не придется так часто мыть руки.
Светлана Дружинина: «Детское мыло и растительное масло»
— Я столкнулась с этой проблемой. У меня отказала посудомоечная машина, поэтому посуду сейчас мою руками. Кроме того, приходится часто пользоваться антисептиками и различными спиртосодержащими и химическими средствами.
Ну, а что поделаешь? Вообще-то руки всегда надо так мыть и обрабатывать, не только во время пандемии. А раньше многие, к сожалению, были не очень аккуратными. Теперь хоть научатся…
Как ухаживать? Очень просто, есть ведь крем для рук. Но еще лучше – это хорошее масло. Я использую для мытья рук только детское мыло без красителей и отдушек, а потом на еще влажную кожу наношу растительное масло. И вам всем советую – мыть руки и тело детским мылом. Растительное масло можно взять любое – подсолнечное, оливковое, тыквенное… Потом сверху надеть перчатки – и все. Особенно это хорошо на ночь, наутро у вас будут бархатные ручки!
Врач-дерматолог Мадина Байрамукова: «Перчатки, мыло и крем — вот наши спасители!»
Мы решили поговорить на эту тему с врачом-дерматологом, косметологом Мадиной Байрамуковой.
— Как ухаживать за пересушенной кожей рук – она ведь сейчас страдает от постоянного мытья с мылом и применения антисептиков?
— Использовать для всех домашних дел перчатки. Выходить в магазин тоже в перчатках. Чем чаще вы будете применять в быту перчатки, тем лучше будут чувствовать себя ваши руки. Обязательно используйте крем для рук в течение дня.
От постоянного использования моющих средств и антисептиков руки становятся сухими, из-за этого на поверхности кожи могут появиться трещинки, в которые могут попадать микробы. Трещинки будут плохо заживать и могут стать причиной экземы. Чтобы этого не допустить, нужно регулярно использовать крем для рук.
А на ночь можно сделать маску: нанести на руки питательный крем для лица (или маску ночного действия), надеть хлопчатобумажные или трикотажные печатки и лечь спать. За ночь кожа рук восстановится и будет готова к новым подвигам!
«Лучше мыть, чем обрабатывать санитайзерами»
— Что безопаснее для рук – мытье с мылом или обработка санитайзером?
— И для кожи рук, и для нашего здоровья безопаснее тщательное мытье рук. Санитайзер – вещь, безусловно, необходимая. Но это — экстренная мера, когда нет возможности вымыть руки. При этом бояться того, что санитайзер сильно высушит кожу рук, не стоит, так как в его составе есть увлажняющие компоненты и глицерин.
Что же касается мыла, большая ошибка думать, что с бактериями может справиться только мыло с антибактериальными компонентами. На самом деле, если вы качественно моете руки, какое именно мыло вы используете, не принципиально. Главное — делать это хорошо.
Но совершено точно можно сказать, что антибактериальное мыло сильнее высушивает кожу рук, чем обычное. Поэтому предпочтение лучше отдавать кремовому мылу и жидким вариантам этого продукта. В них содержится больше увлажняющих компонентов.
«Используйте умеренно горячую воду»
— В какой воде лучше мыть руки — горячей, холодной, теплой?
— Горячая вода позволяет мылу лучше пениться, следовательно, — быстрее избавляться от грязи и бактерий. Однако не нужно воспринимать все буквально – это должна быть относительно горячая вода, в которой комфортно держать руки. Не кипяток. Слишком горячая вода, как и холодная, еще больше высушивают кожу. Меры предосторожности должны быть, прежде всего, разумными.
Наша справка
Мадина Байрамукова – пластический хирург, врач-дерматолог, косметолог, обладательница премии «Грация» в номинации «Лучший Косметолог 2018 года». Автор методики по скульптурированию лица, основатель Медицинского центра МаРусМед, обладательница премии «Люди Года-2019» в номинации «За лучший подход к скульптурированию лица» и премии THE MOSCOW LIFE AND BUSINESS AWARDS в номинации «Дебют года» в пластической хирургии.
Мадина Байрамукова работает в двух сферах: пластическая хирургия и косметология. В 2006 г. окончила Волгоградский медицинский университет, поступила в клиническую ординатуру по специальности «Дерматовенерология». Параллельно с работой врачом-косметологом Мадина поступила в клиническую ординатуру по специальности «Пластическая хирургия», которую успешно закончила. В 2017 году доктор Байрамукова открыла собственную клинику «МаРусМед» в Пятигорске и филиал этой клиники в Москве.
А как вы боретесь с сухостью кожи рук в условиях самоизоляции? Какие из предложенных советов используете?