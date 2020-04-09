«Перчатки, мыло и крем — вот наши спасители!»: как звезды спасают кожу рук от сухости и антисептиков

Чтобы защититься от зловещего коронавируса, нам рекомендуют как можно чаще мыть с мылом руки.

Мало того – необходимо обрабатывать их спиртовыми растворами, дезинфицирующими гелями и прочими санитайзерами. Безусловно, мера важная и необходимая.

Только вот кожа рук от такого тщательного очищения начинает портиться, пересыхать и порой даже трескаться, — ведь мыло, спирт и прочие вещества пересушивают, лишают кожу защитного жирового слоя.

Мы решили узнать – как справляются с этой проблемой наши знаменитости?

Прохор Шаляпин: «Достаточно нанести крем перед сном»

— Как вы ухаживаете за кожей рук? Не страдает ли кожа от пересыхания после обработки санитайзерами?

— У меня ничего не трескается, хоть я и часто мою руки и обрабатываю антисептическими растворами. А вообще – есть прекрасные недорогие кремы для рук, надо просто наносить их перед сном, и все. А самый главный совет – не выходите из дома, тогда не придется так часто мыть руки.

Светлана Дружинина: «Детское мыло и растительное масло»

— Я столкнулась с этой проблемой. У меня отказала посудомоечная машина, поэтому посуду сейчас мою руками. Кроме того, приходится часто пользоваться антисептиками и различными спиртосодержащими и химическими средствами.

Ну, а что поделаешь? Вообще-то руки всегда надо так мыть и обрабатывать, не только во время пандемии. А раньше многие, к сожалению, были не очень аккуратными. Теперь хоть научатся…

Как ухаживать? Очень просто, есть ведь крем для рук. Но еще лучше – это хорошее масло. Я использую для мытья рук только детское мыло без красителей и отдушек, а потом на еще влажную кожу наношу растительное масло. И вам всем советую – мыть руки и тело детским мылом. Растительное масло можно взять любое – подсолнечное, оливковое, тыквенное… Потом сверху надеть перчатки – и все. Особенно это хорошо на ночь, наутро у вас будут бархатные ручки!

Врач-дерматолог Мадина Байрамукова: «Перчатки, мыло и крем — вот наши спасители!»

Мы решили поговорить на эту тему с врачом-дерматологом, косметологом Мадиной Байрамуковой.

— Как ухаживать за пересушенной кожей рук – она ведь сейчас страдает от постоянного мытья с мылом и применения антисептиков?

— Использовать для всех домашних дел перчатки. Выходить в магазин тоже в перчатках. Чем чаще вы будете применять в быту перчатки, тем лучше будут чувствовать себя ваши руки. Обязательно используйте крем для рук в течение дня.

От постоянного использования моющих средств и антисептиков руки становятся сухими, из-за этого на поверхности кожи могут появиться трещинки, в которые могут попадать микробы. Трещинки будут плохо заживать и могут стать причиной экземы. Чтобы этого не допустить, нужно регулярно использовать крем для рук.

А на ночь можно сделать маску: нанести на руки питательный крем для лица (или маску ночного действия), надеть хлопчатобумажные или трикотажные печатки и лечь спать. За ночь кожа рук восстановится и будет готова к новым подвигам!

«Лучше мыть, чем обрабатывать санитайзерами»

— Что безопаснее для рук – мытье с мылом или обработка санитайзером?

— И для кожи рук, и для нашего здоровья безопаснее тщательное мытье рук. Санитайзер – вещь, безусловно, необходимая. Но это — экстренная мера, когда нет возможности вымыть руки. При этом бояться того, что санитайзер сильно высушит кожу рук, не стоит, так как в его составе есть увлажняющие компоненты и глицерин.

Что же касается мыла, большая ошибка думать, что с бактериями может справиться только мыло с антибактериальными компонентами. На самом деле, если вы качественно моете руки, какое именно мыло вы используете, не принципиально. Главное — делать это хорошо.

Но совершено точно можно сказать, что антибактериальное мыло сильнее высушивает кожу рук, чем обычное. Поэтому предпочтение лучше отдавать кремовому мылу и жидким вариантам этого продукта. В них содержится больше увлажняющих компонентов.

«Используйте умеренно горячую воду»

— В какой воде лучше мыть руки — горячей, холодной, теплой?

— Горячая вода позволяет мылу лучше пениться, следовательно, — быстрее избавляться от грязи и бактерий. Однако не нужно воспринимать все буквально – это должна быть относительно горячая вода, в которой комфортно держать руки. Не кипяток. Слишком горячая вода, как и холодная, еще больше высушивают кожу. Меры предосторожности должны быть, прежде всего, разумными.

Наша справка

Мадина Байрамукова – пластический хирург, врач-дерматолог, косметолог, обладательница премии «Грация» в номинации «Лучший Косметолог 2018 года». Автор методики по скульптурированию лица, основатель Медицинского центра МаРусМед, обладательница премии «Люди Года-2019» в номинации «За лучший подход к скульптурированию лица» и премии THE MOSCOW LIFE AND BUSINESS AWARDS в номинации «Дебют года» в пластической хирургии.

Мадина Байрамукова работает в двух сферах: пластическая хирургия и косметология. В 2006 г. окончила Волгоградский медицинский университет, поступила в клиническую ординатуру по специальности «Дерматовенерология». Параллельно с работой врачом-косметологом Мадина поступила в клиническую ординатуру по специальности «Пластическая хирургия», которую успешно закончила. В 2017 году доктор Байрамукова открыла собственную клинику «МаРусМед» в Пятигорске и филиал этой клиники в Москве.

А как вы боретесь с сухостью кожи рук в условиях самоизоляции? Какие из предложенных советов используете?