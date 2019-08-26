По заветам Волочковой: 44-летняя Банщикова показала свою растяжку

44-летняя Анна Банщикова, следуя заветам Анастасии Волочковой, продемонстрировала свою растяжку. Актриса из сериала «Ищейка» увлеклась йогой. Несмотря на плотный съемочный график знаменитость старается не пропускать коллективных тренировок. В отличие от 41-летней Ирины Пеговой, которая отдает предпочтение утренним пробежкам и кардионагрузкам, Банщикова выбирает разминку в зале.

«Йога — это прекрасная возможность любоваться тем, кто вы есть», — подписала свежий снимок актриса.

В недавнем интервью Анна призналась, что поддерживать фигуру в тонусе ей помогает правильное сбалансированное питание. Кроме того, знаменитость подметила, что никогда не переживала из-за своего возраста. Впрочем, как и телеведущая Юлия Меньшова. Дочь Веры Алентовой утверждала, что в юности ей хотелось «прибавить себе» несколько лет, чтобы выглядеть солидней.

По словам Банщиковой, она не видит смысла переживать из-за первых мимических морщинок. Актриса поглощена семьей и работой. Постоянные репетиции и съемки отнимают у Анны много свободного времени, именно поэтому она не зацикливается на внешности и несовершенствах кожи.

Напомним, что балерина Анастасия Волочкова советовала представительницам прекрасного пола не пропускать ежедневных тренировок. Сама артистка отдает предпочтение упражнениям на растяжку, демонстрируя традиционные — продольный и поперечный шпагаты.