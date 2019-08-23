ЗВЕЗДЫ

Пегова устроила фотосъёмку на балконе вслед за Брежневой

Актриса поселилась в гостиничном номере в Ялте.

Пегова устроила фотосъёмку на балконе вслед за Брежневой
Ирина Пегова (Фото: Globallookpress.com)

41-летняя Ирина Пегова поделилась на личной страничке в Instagram свежим кадром. Актриса вслед за экс-солисткой группы «ВИА Гра» устроила фотосессию на балконе гостиничного номера. Однако в отличие от супруги музыкального продюсера она проводит каникулы в Ялте. Тогда, как Вера Брежнева публиковала кадры парижской фотосъёмки.

Ирина Пегова полюбовалась видами, поселившись в гостиничном номере с балконом (Фото: Instagram.com/pegovairina)

Перед объективом фотокамеры актриса позировала в синем платье в пол, отказавшись от босоножек и другой обуви. За время летних каникул Ирина Пегова успела побывать в Ницце и отдохнуть на Кипре. Между отпусками знаменитость прилетала в Санкт-Петербург для съемок в новой ленте. При этом актриса не забывала о ежедневных утренних пробежках на набережной Фонтанки.

На балконе позировала и Вера Брежнева (Фото: Instagram.com/ververa)

Вера Брежнева не раз бывала в Европе. При этом знаменитость летает и в Соединенны Штаты, где живет ее 18-летняя дочь Соня. Девушка выбрала кинематографические курсы. В интервью программы «Ты не поверишь!» супруга музыкального продюсера Константина Меладзе призналась, что не боится стать бабушкой в 27 лет. По словам певицы, она сама родила дочь, когда ей исполнилось 19 лет. Однако Соня, по мнению звездной мамы, больше интересуется учебой, нежели отношениями с мальчиками.

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Вера БрежневаЗвездный стильИрина Пегова

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Пегова устроила фотосъёмку на балконе вслед за Брежневой
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