Дана Борисова сделала признание: «Анорексия периодически ко мне возвращается»

48-летняя Дана Борисова обладает стройной фигурой, которой может похвастаться не каждая 25-летняя девушка.

Звезда при этом не скрывает, что принципы здорового питания — не совсем ее тема.

«У меня всегда было расстройство пищевого поведения, и оно периодически ко мне возвращается. Это анорексия, у меня страх еды. У каждого человека есть инстинкты, у меня пищевой инстинкт где-то на последнем месте. Есть еда — я поем, если ее нет, то я есть не буду, могу спокойно не принимать пищу по 2–3 дня. Это мне в реалити-шоу пригождалось, кстати», — рассказала Teleprogramma.pro Дана Борисова.

Телеведущая призналась, что периодически решает эту проблему с психологом, но анорексия окончательно от нее не уходит.