Психолог — о странном имени девятого ребенка Тепляковых: «Это не сумасшествие»

Евгений Тепляков только старшую дочь назвал обычным именем Алиса. Все остальные дети в многодетной семье вундеркиндов носят странные для России имена. Вот и девятого ребенка, родившегося накануне, тоже назвали довольно оригинально — Альрик Финист Ольрион. Психолог Лариса Короткова считает, что родители не просто так называют своих детей странными именами. И в их решении нет ничего предосудительного.

«Цель и желание родителей ясны. Это не сумасшествие. Родители нестандартного мышления. Это предпочтение чего-то необычного, оригинального и успешного для развития ребенка», — объяснила эксперт порталу Teleprogramma.pro.

Однако психолог отметила, что родители должны позаботиться о том, чтобы ребенок воспринимал свое имя и принимал его. Иначе он может столкнуться с буллингом, пока будет расти. Это может обернуться психологической травмой во взрослом возрасте.