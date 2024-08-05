Пластический хирург оценил изменившуюся внешность Надежды Бабкиной

Фанаты не признали Надежду Бабкину на новой фотографии. Певица сильно похудела, и из-за этого ее лицо стало выглядеть неестественно. Фолловеры предположили, что Бабкина снова легла под нож пластического хирурга. Сразу несколько комментаторов написали: «Что она с собой сделала?» На этот вопрос ответил доктор медицинских наук, пластический хирург Игорь Короткий .

«Выполнен ряд мероприятий. Фейслифтинг, то есть подтяжка лица, пластика верхних и нижних век, объемная коррекция губ и носогубных складок. В теле тоже изменения. Эти яркие изменения совпали с тем моментом, когда Надежда Бабкина сказала, что она болела ковидом. Конечно, модная болезнь. Но впечатление у меня создалось, что это был не ковид, а пластические операции. Я был бы рад ошибиться. Но улучшений тканей лица после ковида в мировой литературе не описано. Улучшений от ковида ни у кого не было», — объяснил эксперт порталу Teleprogramma.pro.

Также Короткий предположил, что Надежда Бабкина могла поддаться моде и сделать «лисьи глазки». Хирург заявил, что выступает резко против этой процедуры, потому что нарушаются функции век и глазных яблок.