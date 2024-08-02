Всплыла давняя история о ревнивом характере Аллы Пугачевой

Слухи о том, что Алла Пугачева обладает очень ревнивым характером, снова подтвердились. Давнюю историю вспомнила Елена Зайцева . Певица рассказала, что близко дружила с Примадонной с 16 лет и даже училась у нее вокалу. Однако Алла Борисовна перечеркнула годы дружбы из-за Константина Орбеляна.

По словам Зайцевой, однажды композитор посвятил ей песню. Но никаких отношений между ними быть не могло. Артистка уехала за границу, а когда вернулась, Орбелян уже состоял в отношениях с Пугачевой и собирался на ней жениться. После одного из концертов Елена зашла в гримерку к Примадонне. И та сразу дала понять, что поддерживать общение с ней больше не хочет.

«Орбелян пригласил нас на концерт к нему. Пела Алла Пугачева, мы восторженно аплодировали. Но когда мы зашли к ней в гримерку, она держала меня на вытянутой руке. Я так думаю, что причиной послужила какая-то ревность. Хотя Орбелян мне симпатизировал задолго до их отношений», — объяснила Елена Зайцева порталу Teleprogramma.pro.