Всплыла давняя история о ревнивом характере Аллы Пугачевой

Слухи о том, что Алла Пугачева обладает очень ревнивым характером, снова подтвердились. Давнюю историю вспомнила
По словам Зайцевой, однажды композитор посвятил ей песню. Но никаких отношений между ними быть не могло. Артистка уехала за границу, а когда вернулась, Орбелян уже состоял в отношениях с Пугачевой и собирался на ней жениться. После одного из концертов Елена зашла в гримерку к Примадонне. И та сразу дала понять, что поддерживать общение с ней больше не хочет.
«Орбелян пригласил нас на концерт к нему. Пела Алла Пугачева, мы восторженно аплодировали. Но когда мы зашли к ней в гримерку, она держала меня на вытянутой руке. Я так думаю, что причиной послужила какая-то ревность. Хотя Орбелян мне симпатизировал задолго до их отношений», — объяснила Елена Зайцева порталу Teleprogramma.pro.
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