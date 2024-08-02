Друг Джигарханяна Шерлинг — о причине расстрела его сына: «Он — страстный игрок»

Сын Армена Джигарханяна стал жертвой покушения. И хотя сам Степан Джигарханян утверждает, что стал случайным свидетелем разборок уличных банд в Лас-Вегасе, близкий друг Армена Борисовича Юрий Шерлинг уверен, что в него стреляли не просто так.

Режиссер рассказал порталу Teleprogramma.pro, что знает Степана лишь косвенно. Однако с Джигарханяном-старшим он дружил очень долго и близко, и актер ему жаловался на своего наследника.

«Знаю, что он страстный игрок. Он много очень играл в казино. Рискованный человек. Безусловно, это связано с его играми. Он тогда еще жаловался, что он в долгах как в шелках», — пояснил Шерлинг.

Одна пуля попала Степану Арменовичу в голову, врачи оказали ему необходимую помощь и уже отпустили домой.