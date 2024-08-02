Добровинский — о разводе Алсу и Яна Абрамова: «Должны понять, хотят сохранить брак или нет»

Как обстоят дела с бракоразводным процессом певицы Алсу Абрамовой и ее мужа Яна Абрамова, Teleprogramma.pro рассказал адвокат бизнесмена Александр Добровинский.

26 июля в Савеловском суде прошло первое заседание по этому делу, которое считается предварительным. Второе слушание уже пройдет в августе.

Стало известно, что Ян Абрамов хочет воссоединиться со своей женой, но пока Алсу Абрамова противится этому.

«Бракоразводный процесс находится на судебном этапе, когда суд дал примирение сторонам. Примерно во второй половине августа они должны понять, хотят они сохранить брак или нет», — сказал Добровинский изданию.

Ранее Александр Добровинский сообщал, что в любом случае в этом деле, включающем развод, раздел имущества и определение места жительства детей, приоритеты наследников Абрамовых будут ставиться на первый план.