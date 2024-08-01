Продюсера Дзюника насмешили слова Пугачевой о возвращении на сцену

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Алла Пугачева отступила от своих слов о завершении карьеры.

Алла Пугачева 15 лет не давала концертов, но заявила, что мосты не сжигает. Однако слова Примадонны только насмешили продюсера Леонида Дзюника. Певица сообщила, что так как она еще может петь и ходить, то путь на большую сцену себе не закрывает. В разговоре с порталом Teleprogramma.pro Дзюник заявил, что ничего нового и интересного в свои 75 лет Аллы Борисовна уже не покажет.

«Ну, мы же уже видели ее выступление на каком-то корпоративе. Я знаю Пугачеву лично. Я видел, как она работала 20 лет назад. Она уже, простите, сидела на сцене. Встанет подойдет к микрофону и опять сядет. Какие сейчас выступления? Что она, какое-то шоу покажет? Что-то изобразит новое? Она уже не делает шоу давным-давно», — высказался продюсер.

Также Дзюник отметил, что даже если Пугачева вернется к выступлениям, то это только ради денег, а не для того, чтобы порадовать зрителей. Он усомнился, что Алла Борисовна в состоянии делать большие шоу. Скорее всего, она ограничится корпоративами.

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