Продюсера Дзюника насмешили слова Пугачевой о возвращении на сцену

Алла Пугачева 15 лет не давала концертов, но заявила, что мосты не сжигает. Однако слова Примадонны только насмешили продюсера Леонида Дзюника . Певица сообщила, что так как она еще может петь и ходить, то путь на большую сцену себе не закрывает. В разговоре с порталом Teleprogramma.pro Дзюник заявил, что ничего нового и интересного в свои 75 лет Аллы Борисовна уже не покажет.

«Ну, мы же уже видели ее выступление на каком-то корпоративе. Я знаю Пугачеву лично. Я видел, как она работала 20 лет назад. Она уже, простите, сидела на сцене. Встанет подойдет к микрофону и опять сядет. Какие сейчас выступления? Что она, какое-то шоу покажет? Что-то изобразит новое? Она уже не делает шоу давным-давно», — высказался продюсер.

Также Дзюник отметил, что даже если Пугачева вернется к выступлениям, то это только ради денег, а не для того, чтобы порадовать зрителей. Он усомнился, что Алла Борисовна в состоянии делать большие шоу. Скорее всего, она ограничится корпоративами.