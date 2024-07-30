Адвокат Вербицкая-Линник — о новом иске Киркорова к Успенской: «Только опять народ насмешат»

Филипп Киркоров не сможет добиться от Любови Успенской не только публичных извинений, но и приличных финансовых отступных. «Королева шансона» в очередной раз оскорбила певца, назвав его отбросом. Адвокат Киркорова Александр Добровинский намекнул, что Любовь Успенская за свои слова вновь будет отвечать в суде.

Однако, по мнению юриста Юлии Вербицкой-Линник , Филипп Киркоров снова уйдет с копейками и без извинений.

«Не следят за языком наши звезды. Если Киркорову захочется очередного PR-скандала и продолжения банкета, он, конечно, может и сам подать на Успенскую очередной иск. И заявить в этом иске моральный вред на 300–500 миллионов долларов. Но результат будет такой же, как и у Успенской, — никакой. Только опять народ насмешат. Деятели культуры… заслуженные», — заявила адвокат в разговоре с порталом Teleprogramma.pro.

Напомним, что Филипп Киркоров хотел отсудить у Любови Успенской десятки миллионов рублей за то, что она назвала его женоненавистником. Но суд назначил штрафные санкции, которые не превысили даже 500 тысяч рублей.