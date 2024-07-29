Продюсер Дзюник объяснил, как на доходах Гагариной отразятся санкции: «Российские радиостанции ее крутят»

Благосостояние Полины Гагариной от санкций может пошатнуться только при одном условии. Певица пожаловалась, что раньше ее абсолютно не волновали какие-то вето, штрафы или наказания. Однако как только ее песни стали пропадать из иностранных музыкальных сервисов, она заволновалась. Артистка заявила, что музыка создана для того, чтобы вдохновлять и помогать. Гагарина возмутилась, дав понять, что никто не имеет право запрещать ее.

И действительно артистку заботит именно цель ее работы, а не доходы. Ведь только в одном случае санкции как-то могут повлиять на гонорары звезды: если певица является автором своих хитов. Об этом рассказал порталу Teleprogramma.pro продюсер Леонид Дзюник . Он объяснил, что артистку задело именно то, что фанаты ее творчества не смогут слушать песни за границей. А вот никаких доходов с музыкальных сервисов она не имеет.

«Если она автор этих песен, то, конечно, отразится каким-то образом на ее доходах, потому что она тогда не будет получать за свои авторские права. Но концерты же все равно у нее будут продолжаться. В России ее любят. Она желанная. Российские радиостанции ее крутят», — заявил эксперт.

По мнению продюсера, основная часть заработка у Полины Гагариной сосредоточена в России, поэтому ее финансовое положение из-за санкций не изменится.