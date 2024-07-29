Продюсер Дзюник объяснил, как на доходах Гагариной отразятся санкции: «Российские радиостанции ее крутят»

Полина Гагарина. Фото: Global Look Press

Песни Полины Гагариной удаляют из музыкальных сервисов.

Благосостояние Полины Гагариной от санкций может пошатнуться только при одном условии. Певица пожаловалась, что раньше ее абсолютно не волновали какие-то вето, штрафы или наказания. Однако как только ее песни стали пропадать из иностранных музыкальных сервисов, она заволновалась. Артистка заявила, что музыка создана для того, чтобы вдохновлять и помогать. Гагарина возмутилась, дав понять, что никто не имеет право запрещать ее. 

И действительно артистку заботит именно цель ее работы, а не доходы. Ведь только в одном случае санкции как-то могут повлиять на гонорары звезды: если певица является автором своих хитов. Об этом рассказал порталу Teleprogramma.pro продюсер Леонид Дзюник. Он объяснил, что артистку задело именно то, что фанаты ее творчества не смогут слушать песни за границей. А вот никаких доходов с музыкальных сервисов она не имеет.

«Если она автор этих песен, то, конечно, отразится каким-то образом на ее доходах, потому что она тогда не будет получать за свои авторские права. Но концерты же все равно у нее будут продолжаться. В России ее любят. Она желанная. Российские радиостанции ее крутят», — заявил эксперт.

По мнению продюсера, основная часть заработка у Полины Гагариной сосредоточена в России, поэтому ее финансовое положение из-за санкций не изменится.

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