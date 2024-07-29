Добровинский ответил на новое высказывание Успенской: «Если она платит своим адвокатам, они должны на нее молиться»

Филипп Киркоров сумел выиграть суд против Любови Успенской благодаря Александру Добровинскому. И, судя по всему, поп-королю помощь звездного адвоката понадобится снова. Успенская не только не стала публично извиняться перед бывшим другом, но и снова взялась его оскорблять.

На праздновании дня рождения Анатолия Цоя певица назвала экс-мужа Аллы Пугачевой «отбросом». К слову, Киркоров тоже был приглашен на вечеринку Цоя, однако не пришел. Возможно, именно из-за того, что не хотел случайно столкнуться с «королевой шансона». В разговоре с Teleprogramma.pro Добровинский намекнул, что за «отброса» Любови Залмановне тоже придется отвечать в суде.

«Если Успенская платит своим адвокатам, то они должны на нее молиться. А если не платит, то она на них. Но по последним данным (их проигрыш в суде) ничьи молитвы не доходят», — высказался адвокат Киркорова.

И эта битва через суды обещает быть долгой. Ведь Успенская и сама подала встречный иск против Филиппа Киркорова. Певицу задело, что несколько месяцев назад артист назвал ее попрошайкой.