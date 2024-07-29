О Пугачевой в Латвии — стилист Темиралиева: «Образ на грани, не соответствует возрасту»

Мы попросили стилиста-имиджмейкера Наталью Темиралиеву прокомментировать образ Примадонны. «Не слишком ли смелый лук для 75-летней дамы?» — поинтересовалась Teleprogramma.pro у эксперта. И наша собеседница заверила, что нет.

«Образ очень удачный», — сказала Наталья Темиралива.

По словам стилиста, очень открытые ноги нивелировались за счет обилия черного цвета в жакете, шляпе, плаще в руках. Плотный тон перетекает из одного предмета гардероба в другой и отвлекает от ножек. А потому короткие шорты не смотрятся вульгарно. «Она открыла ноги и закрыла весь верх», — пояснила Наталья Темиралиева.

«Костюм красивый, выполнен из хорошей ткани, отлично сидит на Алле Пугачевой. Видимо, певица хотела сказать публике, что может себе позволить такую дерзость и вызвать ажиотаж. Она сделала хороший выход на публику, хотя образ на грани, он не соответствует возрасту», — высказалась эксперт моды.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.