О Пугачевой в Латвии — стилист Темиралиева: «Образ на грани, не соответствует возрасту»

Мы попросили стилиста-имиджмейкера
«Образ очень удачный», — сказала Наталья Темиралива.
По словам стилиста, очень открытые ноги нивелировались за счет обилия черного цвета в жакете, шляпе, плаще в руках. Плотный тон перетекает из одного предмета гардероба в другой и отвлекает от ножек. А потому короткие шорты не смотрятся вульгарно. «Она открыла ноги и закрыла весь верх», — пояснила Наталья Темиралиева.
«Костюм красивый, выполнен из хорошей ткани, отлично сидит на Алле Пугачевой. Видимо, певица хотела сказать публике, что может себе позволить такую дерзость и вызвать ажиотаж. Она сделала хороший выход на публику, хотя образ на грани, он не соответствует возрасту», — высказалась эксперт моды.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
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