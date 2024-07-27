Деппа, ужаснувшего фанатов своими зубами, позвала на прием звездный стоматолог: «Быстрее ко мне!»

Джонни Депп — один из самых ярких актеров Голливуда и покоритель женских сердец. После тяжелого развода с Эмбер Херд 61-летний Депп, похоже, нашел счастье в отношениях с россиянкой Юлией Власовой.
Несмотря на свой уже немолодой возраст, исполнитель роли Джека Воробья не утратил харизмы, однако его внимательные фанаты заметили на последних фото, что у актера есть проблемы с зубами.
Коричневатые пятна и большие щели между зубами ужаснули поклонников. Кто-то из них предположил, что это мог быть грим, а некоторые высказали мнение, что Джонни Депп просто боится стоматологов.
Звездный стоматолог, челюстно-лицевой хирург
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«Скорее всего, это налет курильщика. Я вижу неправильный прикус, у него скученность на нижних зубах. И есть патологическая стираемость как на верхних зубах, так и на нижних.
Рекомендовала бы исправить прикус и восстановить зубы красивыми винирами. Сомневаюсь, что это грим, я думаю, это действительно его зубы. Поэтому — быстрее ко мне Джонни Деппа на прием!» — заявила Мелехова.
Фото: Фото: Global Look Press
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