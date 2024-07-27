Деппа, ужаснувшего фанатов своими зубами, позвала на прием звездный стоматолог: «Быстрее ко мне!»

Джонни Депп — один из самых ярких актеров Голливуда и покоритель женских сердец. После тяжелого развода с Эмбер Херд 61-летний Депп, похоже, нашел счастье в отношениях с россиянкой Юлией Власовой.

Несмотря на свой уже немолодой возраст, исполнитель роли Джека Воробья не утратил харизмы, однако его внимательные фанаты заметили на последних фото, что у актера есть проблемы с зубами.

Коричневатые пятна и большие щели между зубами ужаснули поклонников. Кто-то из них предположил, что это мог быть грим, а некоторые высказали мнение, что Джонни Депп просто боится стоматологов.

Звездный стоматолог, челюстно-лицевой хирург Вероника Мелехова в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, что на верхних и нижних зубах актера виден коричневый пигментированный налет.

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