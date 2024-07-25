Адвокат Вербицкая-Линник заявила, что Лолите грозит штраф за исполнение песен Пугачевой и Моргенштерна*

Глава Думского комитета по защите семьи Нина Останина попросила МВД провести проверку действий певицы Лолиты Милявской, которая на концертах в Москве и Санкт-Петербурге исполнила песню «Кадиллак» рэпера Моргенштерна*, а также одну из композиций Аллы Пугачевой. Депутат считает что артистка вела себя провокационно: кричала на зрителей и исполняла песни нецензурного содержания.
По мнению адвоката
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«Что грозит певице Лолите за исполнение чужих песен, да еще и с матом? Ну, во-первых, претензии от автора. Во-вторых, за организацию концерта и исполнение произведений, содержащих нецензурную брань (мат), предусмотрена ответственность по ст. 6.26 КоАП РФ в виде административного штрафа для физических лиц в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей. Для организаторов концерта физических лиц — до 50 000 руб.
Очевидно, что затраты бюджетных средств на такое «производство» не окупятся незначительными размерами штрафов», — отметила адвокат.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
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