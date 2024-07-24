Как будут делить Wildberries миллиардерша Бакальчук и ее муж, объяснила адвокат: «Имеются серьезные покровители»

Одна из богатейших женщин России Татьяна Бакальчук подтвердила, что начала бракоразводный процесс с мужем Владиславом, с которым воспитывает семерых детей. Состояние основательницы маркетплейса Wildberries оценивается в 13 миллиардов долларов.

Татьяне принадлежит 99% долей в уставном капитале компании, а ее супругу всего лишь один процент. При этом на днях произошло слияние Wildberries с другой компанией, поэтому возможно перераспределение долей собственников.

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, как будет происходить раздел активов после распада семьи.

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Поскольку компания Wildberries создана супругами в период брака, то является совместной собственностью. В случае отсутствия брачного контракта супруг Бакальчук может претендовать на 1/2 долю в компании, это 50% долей уставного капитала. Таким образом, Владислав Бакальчук имеет право на получение 50% прибыли, но все зависит от того, насколько компания закредитована, пояснила адвокат.