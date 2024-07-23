Об умершей бабушке певицы Глюк'оZы — ясновидящая Джулия Лу: «С ее смертью связана тайна»

Певица Наталья Ионова (Глюк'оZа) стала обсуждаемой персоной в российском шоу-бизнесе после своего выступления в Красноярске. На концерте она вела себя неадекватно и ужаснула собравшихся зрителей.
Свое поведение артистка оправдала приемом сильнодействующих лекарственных препаратов, назначенных ей врачом. У Натальи недавно умерла бабушка, которая ее воспитывала, и она тяжело переживает эту утрату: появились панические атаки и бессонница.
Между тем продюсер Максим Фадеев намерен через суд лишить Ионову творческого псевдонима Глюк'оZа и запретить исполнять написанные им песни. Он назвал певицу манипулятором и лгуньей, а также заявил, что уже шесть лет с ней не общается.
Экстрасенс, ясновидящая
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«Что произошло между ними на самом деле? Ситуация связана с финансами, как будто бы они что-то не поделили или кто-то что-то себе присвоил.
Что касается бабушки, то Наталья Ионова действительно переживает, это нормальный момент. Но почему-то со смертью бабушки связана какая-то тайна. И у нее возможны панические атаки из-за того, что может раскрыться какой-то секрет», — заявила ясновидящая.
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