Об умершей бабушке певицы Глюк'оZы — ясновидящая Джулия Лу: «С ее смертью связана тайна»

Певица Наталья Ионова (Глюк'оZа) стала обсуждаемой персоной в российском шоу-бизнесе после своего выступления в Красноярске. На концерте она вела себя неадекватно и ужаснула собравшихся зрителей.

Свое поведение артистка оправдала приемом сильнодействующих лекарственных препаратов, назначенных ей врачом. У Натальи недавно умерла бабушка, которая ее воспитывала, и она тяжело переживает эту утрату: появились панические атаки и бессонница.

Между тем продюсер Максим Фадеев намерен через суд лишить Ионову творческого псевдонима Глюк'оZа и запретить исполнять написанные им песни. Он назвал певицу манипулятором и лгуньей, а также заявил, что уже шесть лет с ней не общается.

Экстрасенс, ясновидящая Джулия Лу сообщила в беседе с Teleprogramma.pro, что Фадеев лукавит. Между ним и Глюк'оZой не было такой длительной паузы, они периодически пересекались и общались.

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