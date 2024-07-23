Вид исхудавшей Варнавы насторожил диетолога Мухину: «Вероятно, это анорексия»

Фанаты Екатерины Варнавы переживают из-за ее резкого похудения. На последних фото и видео актриса выглядит изможденной, у нее очень тонкие руки и сильно выпирают ключицы. «Выглядит так, будто мы по ней скоро будем скорбеть», — заявила одна из подписчиков.
Опасения поклонников Варнавы подтвердила врач-диетолог
«Екатерина не просто похудела, а полностью перекроила себя, очевидно из за того, что страдает дисморфофобией. Это психическое расстройство, характеризующееся преувеличенным и искаженным восприятием своего внешнего вида. Основные характеристики дисморфофобии, которые мы видим у Варнавы, — измененное восприятие внешности», — заявила специалист в беседе с Teleprogramma.pro.
По ее словам, люди с дисморфофобией могут воспринимать свое лицо или тело как непривлекательные, деформированные или недостаточно симметричные. Они могут концентрироваться на конкретных недостатках, таких как размеры носа, кожи, волос и других частей тела.
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«Екатерина Варнава изменила цвет и длину волос, урезала нос, изменила цвет глаз, а это очень опасное воздействие лазером на радужную оболочку. Дисморфофобия значительно снизила ее самооценку и уверенность в себе, так как она постоянно чувствует недовольство собой.
Сейчас мы видим ее резкое снижение веса, до состояния кахексии. И есть вероятность, что это действительно анорексия, потому что на теле актрисы видны гипотрофия и конкурирование анатомических ориентиров: это и ключицы, выпирающие и лопатки и подвздошные кости», — указала Мухина.
Фото: кадр видео
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