Вид исхудавшей Варнавы насторожил диетолога Мухину: «Вероятно, это анорексия»

Фанаты Екатерины Варнавы переживают из-за ее резкого похудения. На последних фото и видео актриса выглядит изможденной, у нее очень тонкие руки и сильно выпирают ключицы. «Выглядит так, будто мы по ней скоро будем скорбеть», — заявила одна из подписчиков.

Опасения поклонников Варнавы подтвердила врач-диетолог Марият Мухина . Она отметила, что у артистки действительно есть дефицит массы тела.

«Екатерина не просто похудела, а полностью перекроила себя, очевидно из за того, что страдает дисморфофобией. Это психическое расстройство, характеризующееся преувеличенным и искаженным восприятием своего внешнего вида. Основные характеристики дисморфофобии, которые мы видим у Варнавы, — измененное восприятие внешности», — заявила специалист в беседе с Teleprogramma.pro.

По ее словам, люди с дисморфофобией могут воспринимать свое лицо или тело как непривлекательные, деформированные или недостаточно симметричные. Они могут концентрироваться на конкретных недостатках, таких как размеры носа, кожи, волос и других частей тела.

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