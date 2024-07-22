Об отношении Сердюкова к команде, попытавшейся выгнать его из шоу «Последний герой», — профайлер: «Пренебрежение и превосходство»

Николай Сердюков чуть не вылетел из шоу «Последний герой». В четвертом выпуске реалити «Племя медведей» проголосовало против скандального блогера, однако за него вступилась ведущая Ксения Бородина. Она наложила вето на решение участников, и им пришлось проголосовать еще раз. В результате домой отправилась вождь команды Александра Маслакова.

Судя по реакции Сердюкова, он был сильно обескуражен и обиделся на соплеменников. Профайлер Алексей Крутилин , проанализировав видео, подтвердил это. По его словам, Николай действительно испытал стресс, из-за чего даже притих и перестал язвить.

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