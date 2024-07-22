Об отношении Сердюкова к команде, попытавшейся выгнать его из шоу «Последний герой», — профайлер: «Пренебрежение и превосходство»

Николай Сердюков чуть не вылетел из шоу «Последний герой». В четвертом выпуске реалити «Племя медведей» проголосовало против скандального блогера, однако за него вступилась ведущая Ксения Бородина. Она наложила вето на решение участников, и им пришлось проголосовать еще раз. В результате домой отправилась вождь команды Александра Маслакова.
Судя по реакции Сердюкова, он был сильно обескуражен и обиделся на соплеменников. Профайлер
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«Несмотря на то что это шоу, вылететь с проекта никто не хочет. В режиме стресса у человека есть три реакции: либо он дерется, либо убегает, либо замирает. Такое замирание произошло у Сердюкова. Эмоции, которые у него были на лице во время беседы с Ксенией и в то время, когда он сидел сзади других участников, показывают, что Николай часто испытывает пренебрежение к своей команде, у него чувство превосходства над ними.
И чувствует он себя, несмотря на все эти перипетии, морально выше, чем все остальные участники. Потому что Бородина ему дала иммунитет, он не вылетел. Ну и, в принципе, он теперь понимает «кто есть кто». Кто против него дружит, и чего от этих людей ожидать», — рассказал эксперт в беседе с Teleprogramma.pro.
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