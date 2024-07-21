О браке 52-летней Федункив с молодым итальянцем — профайлер: «Неискренность и признаки стресса»

52-летняя Марина Федункив три года назад вышла замуж за итальянца Стефано Маджи. Мужчина младше ее на 12 лет.

Звезда Comedy Club и сериала «Реальные пацаны» опубликовала фото с молодым супругом и поздравила его с 40-летием. На снимке Стефано обнимает Марину.

Многие подписчики Федункив называют ее брак с иностранцем фиктивным.

Профайлер Алексей Крутилин проанализировал совместную фотографию, а также видео звездной пары. По его мнению, Марина Федункив проявляет признаки стресса, когда говорит о своем муже-итальянце.

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