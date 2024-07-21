О браке 52-летней Федункив с молодым итальянцем — профайлер: «Неискренность и признаки стресса»

Марина Федункив и Стефано Маджи женаты уже три года. Фото: соцсети

Актриса поздравила красавца-супруга с юбилеем.

52-летняя Марина Федункив три года назад вышла замуж за итальянца Стефано Маджи. Мужчина младше ее на 12 лет. 

Звезда Comedy Club и сериала «Реальные пацаны» опубликовала фото с молодым супругом и поздравила его с 40-летием. На снимке Стефано обнимает Марину.

Многие подписчики Федункив называют ее брак с иностранцем фиктивным. 

Профайлер Алексей Крутилин проанализировал совместную фотографию, а также видео звездной пары. По его мнению, Марина Федункив проявляет признаки стресса, когда говорит о своем муже-итальянце. 

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«Жесты указывают на то, что Марина держит себя в руках и фильтрует свою речь. Об этом свидетельствуют сцепленные пальцы. Это жест стресса. Мы можем предполагать, что сама тема обсуждения ее мужа стрессовая. 

Также она поднесла палец к губам под нос. Это жест, показывающий, что человеку сложно дается структурирование речи, потому что она вынуждена держать себя в определенных рамках. Если подвести жирную черту, то мы можем говорить о том, что есть неискренность и что эта тема для нее — стресс», — отметил эксперт в беседе с Teleprogramma.pro.

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