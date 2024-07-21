О браке 52-летней Федункив с молодым итальянцем — профайлер: «Неискренность и признаки стресса»

52-летняя Марина Федункив три года назад вышла замуж за итальянца Стефано Маджи. Мужчина младше ее на 12 лет.
Звезда Comedy Club и сериала «Реальные пацаны» опубликовала фото с молодым супругом и поздравила его с 40-летием. На снимке Стефано обнимает Марину.
Многие подписчики Федункив называют ее брак с иностранцем фиктивным.
Профайлер
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«Жесты указывают на то, что Марина держит себя в руках и фильтрует свою речь. Об этом свидетельствуют сцепленные пальцы. Это жест стресса. Мы можем предполагать, что сама тема обсуждения ее мужа стрессовая.
Также она поднесла палец к губам под нос. Это жест, показывающий, что человеку сложно дается структурирование речи, потому что она вынуждена держать себя в определенных рамках. Если подвести жирную черту, то мы можем говорить о том, что есть неискренность и что эта тема для нее — стресс», — отметил эксперт в беседе с Teleprogramma.pro.
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