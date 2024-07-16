О романе Джонни Деппа с молодой россиянкой — профайлер: «Спокойно проникает в его личное пространство»

61-летний Джонни Депп, переживший скандальное расставание с Эмбер Херд, кажется, нашел новую любовь. У актера роман с 28-летней уроженкой Екатеринбурга Юлией Власовой. Модель давно живет в Европе, где у нее есть свой бизнес: в чешской столице она владеет салоном красоты.
В соцсетях появились совместные фотографии Джека Воробья с красавицей-россиянкой, где они идут рядом с друг другом. Проанализировав снимки, профайлер
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«Хорошие кадры, нет какого-либо напряжения, негативных эмоций, оба расслаблены. Улыбки хорошие, особенно когда обнимаются и держатся за руку. Она к нему наклоняет голову, то есть спокойно проникает в его личное пространство. Депп к ней поворачивается головой без лишнего напряжения. И она тут улыбается широко и искренне.
Когда Юлия к нему наклоняется, он тоже к ней поворачивается, не игнорирует ее инициативу, нет напряжения и дистанцирования от нее. Все признаки хороших отношений без каких-либо негативных проявлений», — заявил эксперт в беседе с Teleprogramma.pro.
Фото: соцсети
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