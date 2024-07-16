О романе Джонни Деппа с молодой россиянкой — профайлер: «Спокойно проникает в его личное пространство»

61-летний Джонни Депп, переживший скандальное расставание с Эмбер Херд, кажется, нашел новую любовь. У актера роман с 28-летней уроженкой Екатеринбурга Юлией Власовой. Модель давно живет в Европе, где у нее есть свой бизнес: в чешской столице она владеет салоном красоты.

В соцсетях появились совместные фотографии Джека Воробья с красавицей-россиянкой, где они идут рядом с друг другом. Проанализировав снимки, профайлер Илья Анищенко пришел к выводу, что у пары замечательные, искренние отношения и доверие к друг другу.

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