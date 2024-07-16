О романе Джонни Деппа с молодой россиянкой — профайлер: «Спокойно проникает в его личное пространство»

Парочку засняли папарацци. Фото: Global Look Press

Возможно, американский актер Джонни Депп нашел любовь всей своей жизни.

61-летний Джонни Депп, переживший скандальное расставание с Эмбер Херд, кажется, нашел новую любовь. У актера роман с 28-летней уроженкой Екатеринбурга Юлией Власовой. Модель давно живет в Европе, где у нее есть свой бизнес: в чешской столице она владеет салоном красоты.

В соцсетях появились совместные фотографии Джека Воробья с красавицей-россиянкой, где они идут рядом с друг другом. Проанализировав снимки, профайлер Илья Анищенко пришел к выводу, что у пары замечательные, искренние отношения и доверие к друг другу.

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«Хорошие кадры, нет какого-либо напряжения, негативных эмоций, оба расслаблены. Улыбки хорошие, особенно когда обнимаются и держатся за руку. Она к нему наклоняет голову, то есть спокойно проникает в его личное пространство. Депп к ней поворачивается головой без лишнего напряжения. И она тут улыбается широко и искренне. 

Когда Юлия к нему наклоняется, он тоже к ней поворачивается, не игнорирует ее инициативу, нет напряжения и дистанцирования от нее. Все признаки хороших отношений без каких-либо негативных проявлений», — заявил эксперт в беседе с Teleprogramma.pro.

Фото: соцсети

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