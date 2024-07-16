Россиянка, с которой крутит роман Джонни Депп, сделала три пластические операции — хирург Плахотин

У голливудского актера Джонни Деппа появилась новая избранница. Ею оказалась 28-летняя русская красавица Юлия Власова. Девушка — уроженка Екатеринбурга, но уже давно живет в Чехии, где у нее есть своя косметологическая клиника.

Поклонники 61-летнего Деппа после новостей о романе кумира с россиянкой обратили внимание на ее соцсети. Многие отметили, что девушка похожа на экс-избранница Деппа, актрису Эмбер Херд.

На фото видно, что Юлия, скорее всего, увеличила себе грудь и делала коррекцию носа.

Это в беседе с подтвердил пластический хирург Владимир Плахотин . По его оценке, модель делала как минимум три операции.

«Конечно, она встречалась с пластическими хирургами, причем достаточно тесно, учитывая то, что у нее идеальный носик. Идеальных носов в жизни не бывает. Он у нее очень филигранно, аккуратно подправлен. Безусловно, Юлия делала операцию по подтяжке линии бровей кверху», — рассказал специалист.

Он отметил, что в Чехии много пластических хирургов, которые прекрасно работают с лицом.

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