Россиянка, с которой крутит роман Джонни Депп, сделала три пластические операции — хирург Плахотин

У голливудского актера Джонни Деппа появилась новая избранница. Ею оказалась 28-летняя русская красавица Юлия Власова. Девушка — уроженка Екатеринбурга, но уже давно живет в Чехии, где у нее есть своя косметологическая клиника.
Поклонники 61-летнего Деппа после новостей о романе кумира с россиянкой обратили внимание на ее соцсети. Многие отметили, что девушка похожа на экс-избранница Деппа, актрису Эмбер Херд.
На фото видно, что Юлия, скорее всего, увеличила себе грудь и делала коррекцию носа.
Это в беседе с подтвердил пластический хирург
«Конечно, она встречалась с пластическими хирургами, причем достаточно тесно, учитывая то, что у нее идеальный носик. Идеальных носов в жизни не бывает. Он у нее очень филигранно, аккуратно подправлен. Безусловно, Юлия делала операцию по подтяжке линии бровей кверху», — рассказал специалист.
Он отметил, что в Чехии много пластических хирургов, которые прекрасно работают с лицом.
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«Также она поставила себе достаточно нескромного размера грудные импланты. Это, безусловно, видно, потому что импланты приличные, граммов по 500–600. Думаю, девушка поставила себе то, что хотела, и выглядит так, как она мечтала. И сделала все не зря, раз смогла пленить сердце Джонни Деппа», — заявил Владимир Плахотин.
Фото: соцсети
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